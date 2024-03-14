Страна и люди
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Страна и люди

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Мышиная диверсия: как грызуны выводят из строя западную военную технику

Мышиная диверсия: как грызуны выводят из строя западную военную технику

С началом военных действий на территории Украины западная военная техника, поставленная Вооруженным Силам Украины, столкнулась с непредвиденным противником — мышами.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Как будто у нас проблем с этой мерзостью меньше - эта серая хрень грызёт всё, до чего может дотянуться, если только это не упаковано в металлический контейнер. Еда, оплётки кабелей, пакеты с порохами для миномётов, рюкзаки с личными вещами, медикаменты и т.д. Клеевые ловушки, кошка и пневматика помогают лишь частично - настолько много мышей ныне развелось. Самая ходовая вещь в хозяйстве у ветеранов - это 50кг баки с плотно закрывающейся крышкой, у кого их нет - вечно в плотном минусе из-за порчи грызунами.
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