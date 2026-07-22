Госдума ввела штрафы для маркетплейсов за нарушение законодательства

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ за неправомерное снятие карточек товаров, нарушение порядка снижения цен за счет продавцов, ограничение доступа к личным кабинетам и нерассмотрение жалоб.
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