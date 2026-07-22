НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

75 подписчиков

Госдума ввела штрафы для маркетплейсов за нарушение законодательства

Госдума ввела штрафы для маркетплейсов за нарушение законодательства

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ за неправомерное снятие карточек товаров, нарушение порядка снижения цен за счет продавцов, ограничение доступа к личным кабинетам и нерассмотрение жалоб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии