Всё, что вам нужно знать о краткосрочном ОСАГО: как проверить подлинность страховки Ирэн ОрлонскаяВладение автомобилем в России означает не только право на управление транспортным средством, но и ряд обязательств, среди которых особое место занимает оформление полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
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