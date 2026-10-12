Происшествия
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Происшествия

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В Башкортостане 10 юных жителей города Салавата получили паспорта в День республики

В отделе по вопросам миграции ОМВД России по городу Салавату состоялось торжественное вручение паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста.

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