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Медведев: без разведданных от США Киев слепнет, мечется и паникует

Медведев: без разведданных от США Киев слепнет, мечется и паникует

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с участием европейских лидеров в Белом доме, США, 18 августа 2025 года © Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press В среду, 14 октября, несколько украинских официальных лиц, в том числе и сам президент Владимир Зеленский сообщили, что американская сторона прекратила передавать Киеву разведданные, а также ограничила работу терминалов Starlink.

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