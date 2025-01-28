Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Ай-яй-яй, чуть не сломал этому треплу расчет будущего "распила".Хинштейн наказал ...
  • Анфиса Иванова
    Ну вот о чем мы и говорили...Все эти Вучичи, Орбаны,Пашиняны,Токаевы  - все они политические спекулянты, брехуны и рв...«Купили у Венгрии...
  • Игорь Васиков
    Как они могут переименовывать российские территории?В США переименова...

Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам

Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам

Суд зарегистрировал иск ГУ министерства юстиции России по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"<strong>Главное управление Минюста России по Москве обратилось в суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх