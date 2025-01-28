Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам

Суд зарегистрировал иск ГУ министерства юстиции России по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"<strong>Главное управление Минюста России по Москве обратилось в суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам.