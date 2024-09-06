Генпрокуратура требует изъять имущество главы департамента Минэка по СКФО

Генеральная прокуратура РФ направила в Кунцевский районный суд Москвы иск о конфискации имущества Игоря Храновского, директора департамента социально-экономического развития СКФО при Минэкономразвития, задержанного по обвинению в коррупции.
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