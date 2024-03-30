Косачев заявил, что Запад делает из украинцев подопытных кроликов

Global Look Press/Sigrid Gombert/imagebroker.com Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беселе с РЕН ТВ призвал начать международную проверку в связи с появлением данных о том, что на Украине при поддержке западных фармкомпаний испытывали препарат, способный вызывать рак.