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Косачев заявил, что Запад делает из украинцев подопытных кроликов

Косачев заявил, что Запад делает из украинцев подопытных кроликов

Global Look Press/Sigrid Gombert/imagebroker.com Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беселе с РЕН ТВ призвал начать международную проверку в связи с появлением данных о том, что на Украине при поддержке западных фармкомпаний испытывали препарат, способный вызывать рак.

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