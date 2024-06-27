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Царьград

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Верните награбленное: Африка вправе вернуть служащие интересам стран Севера средства

Верните награбленное: Африка вправе вернуть служащие интересам стран Севера средства

Странам Африки надо вернуть украденные у них средства, которые сейчас обогащают экономики государств Севера, заявил министр МИД Туниса Набиль Аммар на открытии первой Панафриканской конференции по борьбе с незаконными финансовыми потоками в Африке.

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