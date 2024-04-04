Первый в мире препарат от неизлечимой болезни Бехтерева создали в России

Настоящий прорыв в области фармацевтики совершили российские ученые, сообщают «Известия». Они создали препарат от болезни Бехтерева, которая чаще всего развивается у молодежи в возрасте от 20 до 40 лет и приводит к инвалидности.
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