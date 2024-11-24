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Как мы бежали из Дагестана. Правда о которой не принято говорить

Как мы бежали из Дагестана. Правда о которой не принято говорить

Avia.pro - СМИ Девочки, я никогда не думала, что напишу этот текст. Но иногда реальность так сильно отличается от ожиданий, что остается только держаться за голову и думать: "И зачем я это сделала?" Всё началось с безумной идеи: помочь подруге найти "того самого".

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Комментарии
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Ч
Чак
Эти макаки даже экзамен ЕГЭ не сдавали, мозгов нет.
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1 час.
Автошкола Кицанюк
Дешевки, по другому никак не скажешь. Жаль, что не остались навсегда.
Ответить
1 мин.
Автошкола Кицанюк
😀
Ответить
39 сек.

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