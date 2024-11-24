Как мы бежали из Дагестана. Правда о которой не принято говорить

Avia.pro - СМИ Девочки, я никогда не думала, что напишу этот текст. Но иногда реальность так сильно отличается от ожиданий, что остается только держаться за голову и думать: "И зачем я это сделала?" Всё началось с безумной идеи: помочь подруге найти "того самого".
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