Как мы бежали из Дагестана. Правда о которой не принято говорить

Avia.pro - СМИ Девочки, я никогда не думала, что напишу этот текст. Но иногда реальность так сильно отличается от ожиданий, что остается только держаться за голову и думать: "И зачем я это сделала?" Всё началось с безумной идеи: помочь подруге найти "того самого".