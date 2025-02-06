Студенческие отряды оказали медицинскую помощь более тысячи татарстанцев

С 29 января 30 участников Российских студенческих отрядов из регионов страны оказывали помощь жителям Татарстана в рамках добровольческой акции «Медицинский десант ПФО» – Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Кировская, Оренбургская Пензенская и Самарская области, Пермский край.
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