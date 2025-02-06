НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

42 подписчика

Студенческие отряды оказали медицинскую помощь более тысячи татарстанцев

Студенческие отряды оказали медицинскую помощь более тысячи татарстанцев

С 29 января 30 участников Российских студенческих отрядов из регионов страны оказывали помощь жителям Татарстана в рамках добровольческой акции «Медицинский десант ПФО» – Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Кировская, Оренбургская Пензенская и Самарская области, Пермский край.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх