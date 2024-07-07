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А ведь согласно старинному индейскому проклятию, Байден должен умереть до ноября 2024 года (и это не шутка)

А ведь согласно старинному индейскому проклятию, Байден должен умереть до ноября 2024 года (и это не шутка)

Знаете, а Трамп оказался даже хитрее, чем все мы думали. В 2020 году разыграл комедию с борьбой за выборы, а на самом-то деле? А на самом деле — он специально уступил Байдену, ибо дураков нет — становиться президентом в 2020 году.

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