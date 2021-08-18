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Осужденные на смерть россияне выйдут на свободу. Без помощи их ждут трудности с адаптацией

Осужденные на смерть россияне выйдут на свободу. Без помощи их ждут трудности с адаптацией

Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич В ближайшие два года на свободу могут выйти 11 осужденных на смертную казнь.

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Сергей
Пусть едут в Гейропу, там всем места хватит, там помогут преодолеть трудности с адаптацией, будут евро-петухов гонять, петушить ))))
Татьяна Гусева (Быстрова)
Горбатого могила исправит. Не хочешь зла, не делай добра. Выйдут, убьют еще кого-то, чтобы назад на казенные харчи вернутся.
Андрей
Детоубийц избежавших наказания ещё больше, это мало кого волнует.

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