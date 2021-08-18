Осужденные на смерть россияне выйдут на свободу. Без помощи их ждут трудности с адаптацией

Позитив для оптимистовПолитикаОсужденные на смерть россияне выйдут на свободу. Без помощи их ждут трудности с адаптацией Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич В ближайшие два года на свободу могут выйти 11 осужденных на смертную казнь.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейПусть едут в Гейропу, там всем места хватит, там помогут преодолеть трудности с адаптацией, будут евро-петухов гонять, петушить ))))Татьяна Гусева (Быстрова)Горбатого могила исправит. Не хочешь зла, не делай добра. Выйдут, убьют еще кого-то, чтобы назад на казенные харчи вернутся.ААндрейДетоубийц избежавших наказания ещё больше, это мало кого волнует.Комментировать
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