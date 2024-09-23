Алла Рид снялась в клипе «Не держи меня»

На этой неделе Алла Рид - известная певица, финалистка 4-го сезона "Голоса" в команде Александра Градского, обладательница роскошного контральто и яркого сценического образа, — приняла участие в съемках клипа «Не держи меня».
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