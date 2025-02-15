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Новости Липецка

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Из-за аварии на Сокольском путепроводе в Липецке поменялись автобусные маршруты

Из-за аварии на Сокольском путепроводе в Липецке поменялись автобусные маршруты

Липецкие ресурсники начали работы по устранению утечки на водоводе под Сокольским мостом. Ремонтные работы проводятся водоканалом без ограничения подачи воды населению – специалисты организовали резервную схему водоснабжения.

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