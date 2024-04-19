ВТБ создает собственную метавселенную

Как сообщила пресс-служба ВТБ. На текущий момент платформа насчитывает несколько виртуальных локаций, которые активно тестируются для проведения внутренних совещаний технологических команд, адаптации новых сотрудников и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии