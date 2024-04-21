США выделяют Украине новую многомиллиардную помощь под масштабные провокации против России. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».
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