БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Саудиты заявили об ответке Западу встав на защиту России

Саудиты заявили об ответке Западу встав на защиту России

В мире уже давно закрепилась одна интересная тенденция: когда о нормах международного права начинают говорить в США, то соблюдать их обязаны абсолютно все без исключения, а когда речь об аналогичных юрисдикциях заходит в других странах, то глаза на нее можно благополучно закрыть.

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