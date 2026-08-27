Глава офиса украинского диктатора Зеленского Буданов*(*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что в настоящее время на Украине отсутствует необходимость в мобилизации женщин в ВСУ.
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