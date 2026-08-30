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Курские новости

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В соседней с Курской Белгородской при атаке ВСУ погибли мужчина и подросток

В соседней с Курской Белгородской при атаке ВСУ погибли мужчина и подросток

В результате обстрела пострадали 12 человек, включая семерых несовершеннолетних, также повреждены и частично разрушены семь складских помещений.

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