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Нижегородская правда

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«Арзамасский водоканал» обвинили в загрязнении реки Теша

«Арзамасский водоканал» обвинили в загрязнении реки Теша

Росприроднадзор обвинил ООО «Арзамасский водоканал» в загрязнении реки Тёша. По мнению природоохранного ведомства, сточные воды предприятия оказывают негативное влияние на водный объект в Арзамасе.

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