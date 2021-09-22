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В Конгрессе США призвали к санкциям против ряда чиновников и бизнесменов РФ

Поправку к оборонному бюджету на 2022 финансовый год, в которой рассматривается возможность введения санкций в отношении ряда крупных российских чиновников и бизнесменов, одобрил комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США 22 сентября.

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