«Иди и убей — оружие дадут»: Для проведения терактов Киев всё чаще задействует «чистых» мигрантов, которые вне подозрений

Каким образом террористы получают всё необходимое для преступлений на месте Евгений Берсенев Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Александр Михайлов Василий Верещак Сотрудники Следственного комитета РФ, ФСБ и МВД задержали в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдавии Николая Кочу, подозреваемого в покушении на убийство высокопоставленного офицера ВС РФ, входящего в высший командный состав.