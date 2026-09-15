«Иди и убей — оружие дадут»: Для проведения терактов Киев всё чаще задействует «чистых» мигрантов, которые вне подозрений

Каким образом террористы получают всё необходимое для преступлений на месте Евгений Берсенев Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Александр Михайлов Василий Верещак Сотрудники Следственного комитета РФ, ФСБ и МВД задержали в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдавии Николая Кочу, подозреваемого в покушении на убийство высокопоставленного офицера ВС РФ, входящего в высший командный состав.
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