БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Иди и убей — оружие дадут»: Для проведения терактов Киев всё чаще задействует «чистых» мигрантов, которые вне подозрений

«Иди и убей — оружие дадут»: Для проведения терактов Киев всё чаще задействует «чистых» мигрантов, которые вне подозрений

Каким образом террористы получают всё необходимое для преступлений на месте Евгений Берсенев Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Александр Михайлов Василий Верещак Сотрудники Следственного комитета РФ, ФСБ и МВД задержали в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдавии Николая Кочу, подозреваемого в покушении на убийство высокопоставленного офицера ВС РФ, входящего в высший командный состав.

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