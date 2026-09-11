США пригласили Россию на масштабный саммит

Представитель Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты Америки направили России приглашение принять участие во встрече министров энергетики стран «Группы двадцати».
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