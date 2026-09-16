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Германия может обеспечить себе безопасность, если откажется от поддержки Украины – Жданова

Германия может обеспечить себе безопасность, если откажется от поддержки Украины – Жданова

Руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что лучшей гарантией безопасности для Германии стал бы ее отказ от соучастия в поддержке Украины.

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