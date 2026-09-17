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Жалоба больше не «чёрный ящик»: что новый сервис ФНС показывает до решения

ФНС расширила сервис «Узнать о жалобе»: теперь в нём видны обращения в территориальные инспекции, в том числе поданные в упрощённом порядке, срок рассмотрения, продление или приостановление, реквизиты решения и способ его отправки.

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