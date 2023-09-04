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Вокруг света: Как живу и чем занимаются дети Камиллы Паркер-Боулз, королевы Великобритании

Вокруг света: Как живу и чем занимаются дети Камиллы Паркер-Боулз, королевы Великобритании

Когда-то Камилла Паркер-Боулз и представить себе не могла, что сможет стать королевой. С лёгкой руки леди Дианы, чей брак был разрушен, как многие считали, возлюбленной принца Чарльза, новую жену наследника престола стали называть «ротвейлером».

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