Вокруг света: Как живу и чем занимаются дети Камиллы Паркер-Боулз, королевы Великобритании

Когда-то Камилла Паркер-Боулз и представить себе не могла, что сможет стать королевой. С лёгкой руки леди Дианы, чей брак был разрушен, как многие считали, возлюбленной принца Чарльза, новую жену наследника престола стали называть «ротвейлером».