Полиция разыскала подозреваемого в автобусной стрельбе на улице Черкасова. По информации Мойки78, 22 октября в жилом доме недалеко от места инцидента в своей квартире был задержан 22-летний петербуржец.
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Полиция разыскала подозреваемого в автобусной стрельбе на улице Черкасова. По информации Мойки78, 22 октября в жилом доме недалеко от места инцидента в своей квартире был задержан 22-летний петербуржец.