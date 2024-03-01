Волонтеры Архангельска направили в зону СВО две «Нивы»

Волонтёрское движение «Феникс Архангельск» при поддержке Губернаторского центра Архангельской области доставило гуманитарный груз военнослужащим специальной военной операцииВ Донецкую Народную Республику были доставлены две машины «Нива», автомобиль «УАЗ», а также запчасти к автомобилям, инструменты, специальные средства, именные посылки, медикаменты, теплые сезонные вещи, средства гигиены, укрывные и строительные материалы, предметы для обустройства быта и продукты питания.