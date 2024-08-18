Юрист предупредил, что за сбор определённых грибов грозит до 4 лет тюрьмы

Русяев объяснил, почему не стоит собирать краснокнижные грибыЮрист Илья Русяев рассказал РИА Новости, что за сбор и приобретение краснокнижных грибов могут выписать штраф до 1 млн рублей или посадить тюрьму на срок до 4 лет.