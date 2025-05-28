В Крыму открыли партизанскую Поляну памяти

В Крыму — в Белогорском районе, в небольшом селе Петрове с населением около 500 человек группа энтузиастов под руководством заведующей местным сельским клубом Решиде Умеровой открыла партизанскую Поляну памяти.
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