Политика как он...
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Политика как она есть

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«Катастрофа для Макрона»: союзник Киева неожиданно хлопнул дверью

«Катастрофа для Макрона»: союзник Киева неожиданно хлопнул дверью

Решение Болгарии отказаться от участия в так называемой «коалиции желающих» нанесло тяжелый дипломатический удар по позициям президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Комментарии
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Aлексей Boubnov
Там у нас нет друзей. Есть только возможные союзники: сегодня они есть, а завтра их нет.
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1 м.
Гарибян Сусанна
Верно подмечено. Не нужны России такие друзья. Сколько волка не корми, он всё-равно в лес смотрит.
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1 м.
AP
Andrej Popp
Все правильно, Болгария ДРУГ, КОТОРЫЙ ПРЕДАСТ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, как только им это будет выгодно !. ДОКАЗАНО ИСТОРИЕЙ !
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1 м.