«Катастрофа для Макрона»: союзник Киева неожиданно хлопнул дверью

Aлексей Boubnov Там у нас нет друзей. Есть только возможные союзники: сегодня они есть, а завтра их нет.

Гарибян Сусанна Верно подмечено. Не нужны России такие друзья. Сколько волка не корми, он всё-равно в лес смотрит.