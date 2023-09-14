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Научный центр ГК «Ростех» выпустил опытные образцы всепогодной видеокамеры с дальностью обнаружения до двадцати километров

Научный центр ГК «Ростех» выпустил опытные образцы всепогодной видеокамеры с дальностью обнаружения до двадцати километров

Инженеры АО «ЦНИИ «Электрон» (входит в Госкорпорацию «Ростех») разработали и выпустили опытные образцы видеокамеры с дальностью обнаружения и съемки объектов на расстоянии до двадцати километров.

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