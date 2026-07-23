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«Ещё один повод задеть нас»: сёстры Аверины раскрыли изнанку скандала на реалити-шоу

«Ещё один повод задеть нас»: сёстры Аверины раскрыли изнанку скандала на реалити-шоу

Обычный вечер на съёмках реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ обернулся публичным выяснением отношений.

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