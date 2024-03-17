Китайского хватает. Главный алтайский фтизиатр о новом штамме туберкулеза из Британии

Возбудитель туберкулеза, преобладающий в Алтайском крае сегодня, по заразности и агрессивности не уступает английскому "коллеге" Не успел мир выдохнуть после коронавируса, как общество взбудоражила новость о новой смертельно опасной заразе: СМИ пишут: "в Великобритании обнаружили новый штамм туберкулеза, который распространился уже на четверть населения туманного Альбиона".