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Царьград

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"Россия не уйдёт": Маск притворился миротворцем, но ему не верят. Главный аргумент назвал Лавров

"Россия не уйдёт": Маск притворился миротворцем, но ему не верят. Главный аргумент назвал Лавров

В последние дни политики из России, США и Украины снова заговорили о дипломатии. Вот и бизнесмен Илон Маск притворился миротворцем в угоду конъюнктуре: "Россия не уйдёт".

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