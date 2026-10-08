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Спорт Уик-Энд

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Андреева в Пекине рвется к титулу и званию третьей ракетки мира. Мирра и пять россиян успешно продолжают выступления в Поднебесной

Андреева в Пекине рвется к титулу и званию третьей ракетки мира. Мирра и пять россиян успешно продолжают выступления в Поднебесной

ТЕННИС. Турнирная хроника На турнире Masters в Шанхае в основной сетке начали выступления сразу шесть российских теннисистов.

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