«ПСЖ» Сафонова встретится с «Ле-Маном» в 6-м туре Лиги 1. Игра начнется в 21:45

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« ПСЖ » Матвея Сафонова встретится с « Ле-Маном » в 6-м туре чемпионата Франции . Игра пройдет на стадионе « Парк-де-Пренс », начало – в 21:45 по московскому времени.