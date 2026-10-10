«ПСЖ» Сафонова встретится с «Ле-Маном» в 6-м туре Лиги 1. Игра начнется в 21:45

« ПСЖ » Матвея Сафонова встретится с « Ле-Маном » в 6-м туре чемпионата Франции . Игра пройдет на стадионе « Парк-де-Пренс », начало – в 21:45 по московскому времени.
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