Как выбрать район для покупки квартиры: на что обратить внимание

При выборе новой квартиры важно оценивать не только характеристики самого жилого комплекса. Даже современная планировка, качественная отделка и привлекательная цена не смогут компенсировать неудобное расположение или недостаточно развитую инфраструктуру.
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