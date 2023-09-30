Тарасова прокомментировала старт слушаний в CAS по делу Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на старт слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.
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