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Тарасова прокомментировала старт слушаний в CAS по делу Валиевой

Тарасова прокомментировала старт слушаний в CAS по делу Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на старт слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

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