Баня, кино и "энергия". Экс-министр Алтая рассказал, как отдыхает после увольнения

Антон Воронов отметил, что занимается своим здоровьем и впервые в жизни уделяет время семье, а не службе Бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в своих социальных сетях рассказал, как провел две недели после ухода с поста.
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