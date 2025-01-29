Эксперт Швандар: Как улучшить безопасность такси и избежать нелегальных услуг

Эксперт Дарья Швандар советует русским избегать нелегальных таксистов из чатов. Для снижения аварийности в такси она предлагает ввести новые формы страхования и ужесточить контроль здоровья и обучения водителей.
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