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Царьград

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Эксперт Швандар: Как улучшить безопасность такси и избежать нелегальных услуг

Эксперт Швандар: Как улучшить безопасность такси и избежать нелегальных услуг

Эксперт Дарья Швандар советует русским избегать нелегальных таксистов из чатов. Для снижения аварийности в такси она предлагает ввести новые формы страхования и ужесточить контроль здоровья и обучения водителей.

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