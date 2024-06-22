Вторая пенсия для российских пенсионеров: новые горизонты финансовой поддержки Ольга ВайленкоВ последние годы российское правительство предпринимает значительные усилия для улучшения благосостояния пожилых граждан.
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