Минтруд рассказал, как получить «семейную выплату»

Минтруд представил порядок назначения «семейной выплаты», согласно которому семьи с двумя и более детьми смогут получить перерасчет налога на доходы физических лиц, если среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума региона.
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