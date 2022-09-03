Десятки боевиков ВСУ попытались атаковать в Запорожье: Но были встречены авиацией

В беседе с РИА Новости Рогов рассказал о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского задействовала несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар.
В беседе с РИА Новости Рогов рассказал о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского задействовала несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар.
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