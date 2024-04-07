Фонд Liquid Token под управлением Pantera Capital вышел на квартальную доходность 66%

Криптофонд Liquid Token выпустил квартальный отчет. По данным журналистов Bloomberg, эта компания аффилирована с известным фондом Pantera Capital, активно участвующим в привлечении венчурных инвестиций на рынке криптовалют и криптопроекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии