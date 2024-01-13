Avia.pro - Новости В пятницу произошли непреднамеренные нападки на танкер, перевозящий российскую нефть, которые были зафиксировано британской морской компанией Ambrey.
Хуситы попытались захватить и обнулить танкер с нефтью из РФ. Последствия
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владимир рябченко
Хуситские пираты в Красном море не потерпят залётных?
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7 час.
Вячеслав Rfvtytd
А на другом берегу Сомалийские пираты,правда что то в последнее время их не слышно ,но они могут снова проснуться,Вот и станет Красное море,морем без выхода в Индийский океан и будет опять маршрут старый который ещё Васко да Гама проложил ,из Европы в Азию,вокруг Африки,ну и можно через наш СЕВМОРПУТЬ,вот Америкосы то уже засуетились полезли нагло в Арктику.
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2 час.
Сергей Парков
Автор, уважай РУССКИЙ язык. Или он вам не родной? "НАПА́ДКИ" - обвинения, придирки, упреки. "НАПАДЕ́НИЕ" - быстрое, стремительное действие, предпринятое против кого-, чего-л. с целью захвата, нанесения урона, ущерба и т. п. Есть "небольшая" разница в смысле слов.
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2 мин.
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