Хуситы попытались захватить и обнулить танкер с нефтью из РФ. Последствия

Вячеслав Rfvtytd

А на другом берегу Сомалийские пираты,правда что то в последнее время их не слышно ,но они могут снова проснуться,Вот и станет Красное море,морем без выхода в Индийский океан и будет опять маршрут старый который ещё Васко да Гама проложил ,из Европы в Азию,вокруг Африки,ну и можно через наш СЕВМОРПУТЬ,вот Америкосы то уже засуетились полезли нагло в Арктику.