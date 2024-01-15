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Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Донченко, Дин Лижэнь против Прагнанандхи и другие партии

Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 4-й тур Начало партий – 16:00 по московскому времени. Алиреза Фируджа (Франция) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Вэй И (Китай) – Пархам Магсудлу (Иран) Дин Лижэнь (Китай) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) Аниш Гири (Нидерланды) – Гукеш Доммараджу (Индия) Ян Непомнящий (Россия) – Александр Донченко (Германия) Йорден ван Форест (Нидерланды) – Сантош Видит (Индия) Макс Вармердам (Нидерланды) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай) Турнирное положение: Фируджа, Гири – по 2,5, Непомнящий, Дин Лижэнь, Абдусатторов – по 2, Видит, Гукеш, Вармердам, Прагнанандха, Вэй И – по 1,5, ван Форест – 1, Цзюй Вэньцзюнь, Магсудлу, Донченко – по 0,5.

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