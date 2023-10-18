Дебютный гол Замулы в НХЛ помог «Филадельфии» победить «Ванкувер»

Егор Замула впервые отличился голом в НХЛ, в итоге шайба в его исполнении стала победной. В ночь на 18 октября в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Филадельфия Флайерз» принимала «Ванкувер Кэнакс».
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